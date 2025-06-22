США долучилися до ударів по Ірану: що каже Трамп

Сполучені Штати Америки приєдналися до операції Ізраїлю проти ядерних і військових об'єктів Ірану. Завдано ударів по трьох об'єктах.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на його соцмережу Truth Social.
"Ми завершили нашу винятково успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки покинули повітряний простір Ірану", - повідомив він.
За словами Трампа, на об'єкт у Фордо було скинуто всі бомби, а літаки благополучно повертаються на базу.
"Привітання нашим великим американським воїнам. У світі немає іншої армії, здатної на таке. Зараз - час для миру", - додав він.
Зі свого боку американський чиновник повідомив виданню Reuters, що бомбардувальники B-2 брали участь в атаці США на Іран.
"B-2 може бути оснащений для перевезення 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, який призначено для знищення цілей глибоко під землею. Ця зброя, яка, за словами експертів, може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану, включаючи Фордо", - пише видання.
Ізраїль під час операції, яка стартувала минулого тижня, завдав серію ракетних ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Це сталося на тлі відмови Тегерана підписувати зі США ядерну угоду.
19 червня стало відомо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька телефонних розмов про дипломатичне розв'язання конфлікту між Іраном та Ізраїлем.
Президент США дав Тегерану до двох тижнів, щоб відновити переговори. У Білому домі заявили, що за цей час він вирішуватиме, чи приєднається Вашингтон до операції Ізраїлю.
Водночас, в Ірані вже оголосили, що не мають наміру повертатися до дипломатії, поки Ізраїль продовжує бомбити військові та ядерні об'єкти.
Президент США Дональд Трамп відповів, що не впевнений, що навіть за бажання зміг би зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовольнити вимоги Тегерана.
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