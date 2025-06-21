"Це дуже важко": Трамп відповів, чи може зупинити удари Ізраїлю по Ірану

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що навіть за бажання зміг би зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовольнити вимоги Тегерана щодо переговорів про ядерну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяви у відповідь на запитання журналістів.

"Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде", - сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, Іран перебував "у тижнях або місяцях від отримання ядерної зброї".

Також Трамп прокоментував участь європейських країн у дипломатичному процесі з Іраном. Американський лідер упевнений, що Тегеран не має наміру вести діалог з Європою.

"Іран не хоче розмовляти з Європою. Європа не зможе допомогти в цьому", - підкреслив він.