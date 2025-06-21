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"Це дуже важко": Трамп відповів, чи може зупинити удари Ізраїлю по Ірану

Субота 21 червня 2025 01:47
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"Це дуже важко": Трамп відповів, чи може зупинити удари Ізраїлю по Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що навіть за бажання зміг би зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовольнити вимоги Тегерана щодо переговорів про ядерну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяви у відповідь на запитання журналістів.

"Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде", - сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, Іран перебував "у тижнях або місяцях від отримання ядерної зброї".

Також Трамп прокоментував участь європейських країн у дипломатичному процесі з Іраном. Американський лідер упевнений, що Тегеран не має наміру вести діалог з Європою.

"Іран не хоче розмовляти з Європою. Європа не зможе допомогти в цьому", - підкреслив він.

Переговори США з Іраном

Ізраїль під час операції, яка стартувала минулого тижня, завдав серію ракетних ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Це сталося на тлі відмови Тегерана підписувати зі США ядерну угоду.

19 червня стало відомо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька телефонних розмов про дипломатичне розв'язання конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Президент США дав Тегерану до двох тижнів, щоб відновити переговори. У Білому домі заявили, що за цей час він вирішуватиме, чи приєднається Вашингтон до операції Ізраїлю.

Водночас в Ірані вже оголосили, що не мають наміру повертатися до дипломатії, поки Ізраїль продовжує бомбардувати військові та ядерні об'єкти.

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Ізраїль Іран Дональд Трамп
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