США присоединились к ударам по Ирану: что говорит Трамп

"Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана", - сообщил он.

По словам Трампа, на объект в Фордо были сброшены все бомбы, а самолеты благополучно возвращаются на базу.

"Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас - время для мира", - добавил он.

В то же время, американский чиновник сообщил изданию Reuters, что бомбардировщики B-2 принимали участие в атаке США на Иран.

"B-2 может быть оснащен для перевозки 30000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенного для уничтожения целей глубоко под землей. Это оружие, которое, по словам экспертов, может быть использовано для удара по ядерной программе Ирана, включая Фордо", - пишет издание.