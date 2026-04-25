США додали розстріли, електрокрісла та газ до методів федеральних страт

Причина змін

Доповідь Мін'юсту пояснює рішення труднощами з отриманням препаратів для смертельних ін'єкцій. Фармацевтичні компанії відмовляються продавати свої препарати для страт, частково через заборону ЄС. Додавання альтернативних методів дозволить проводити страти "навіть якщо конкретний препарат недоступний".

Виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш у передмові до 52-сторінкової доповіді написав, що мораторій попередньої адміністрації Джо Байдена "підірвав федеральну смертну кару і змусив жертв, їхні сім'ї, громади та всю націю нести наслідки".

Які методи додано

Мін'юст доручив Федеральному бюро тюрем внести зміни до протоколу страт, включивши:

розстрільну команду (вогнепальна страта);

електричний стілець (електрокуція);

задушення газом (азотна гіпоксія) - метод, вперше застосований в Алабамі у 2024 році.

Хто залишається у федеральному смертному ряду

Попередній президент Джо Байден замінив вироки 37 із 40 засуджених, які чекали на страту, на довічне ув'язнення.

Наразі на федеральному рівні до страти залишаються троє: Джохар Царнаєв (теракт на Бостонському марафоні), Ділан Роуф (вбивство дев'ятьох парафіян у церкві Південної Кароліни) та Роберт Бауерс (вбивство 11 людей у синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі).

Юридичні перешкоди

Навіть після зміни протоколу до фактичних страт можуть минути роки. Засуджені можуть оскаржувати нові методи як такі, що порушують Конституцію США (заборона "жорстоких і незвичайних покарань").

Історично Верховний суд ніколи не визнавав жоден метод страти неконституційним. Однак розстрільна команда та електричний стілець не переглядалися судом з XIX століття, а суд ще не погоджувався розглянути скарги на азотну гіпоксію.

Реакція критиків

Критики різко засудили рішення. Кассандра Стуббс, директорка проєкту смертної кари Американського союзу громадянських свобод (ACLU), заявила, що Мін'юст "приймає форми страти, які широко засуджуються за їхню жорстокість і непотрібне заподіяння надзвичайного болю".

Сенатор Дік Дурбін назвав смертну кару "варварською, жорстокою, аморальною та часто дискримінаційною формою покарання".