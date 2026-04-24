Колишній глава ВМС США просив Трампа не звільняти його, - WSJ
У середу 22 квітня глава ВМС США Джон Фелан просидів понад годину в Білому домі, чекаючи, чи врятує його від звільнення президент США Дональд Трамп. Однак у підсумку він пішов розчарованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як відбувалося звільнення
Як пише видання, у середу Фелан отримав телефонний дзвінок від глави Пентагону Піта Хегсета з проханням залишити посаду. При цьому більшу частину дня він провів на Капітолійському пагорбі, зустрічаючись із законодавцями з питань військово-морського суднобудування і бюджетного запиту Пентагону.
Паралельно недалеко від Білого дому проходила інша зустріч, від якої, за словами чиновників США, мала залежати доля Джона Фелана.
Зокрема, Гегсет і його заступник Стівен Файнберг доводили Трампу, що глава ВМС США недостатньо швидко просувається в реалізації пріоритетних завдань президента в галузі кораблебудування, особливо щодо "Золотого флоту" і зростаючої залежності від використання парових двигунів. Вони дійшли висновку, що ВМС потребують нового керівництва.
Фелан зі свого боку здійснив низку дзвінків, зокрема помічнику президента, заявивши, що йому потрібно поговорити з Трампом. Потім він вирушив у Білий дім.
Щойно у Трампа з'явилася вільна хвилина ближче до вечора, Фелан попросив його зберегти свою посаду і не звільняти. Однак, як кажуть джерела, лідер США підтримав рішення Хегсета.
ЗМІ зазначає той факт, що схвалюючи звільнення Фелана, президент став на бік глави Пентагону, а не особистого друга і сусіда, який зібрав мільйони доларів для його кампанії. За підсумком, як сказали представники адміністрації, Трамп доручив Гегсету звільнити Фелана.
Джерела WSJ кажуть, що звільнення стало шоком для Фелана і його найближчих помічників, які дізналися інформацію про відставку з посту прес-секретаря Пентагону Шона Парнелла в соцмережі Х.
Також видання пише, що прагнення Фелана поговорити з Трампом ще до того, як буде ухвалено рішення - могло стати однією з причин, чому його звільнили. Джерела розповіли, що "відмова (глави ВМС - ред.) визнати субординацію" була неприйнятною для президента.
Конфлікт і побоювання в Білому домі
За словами чиновників США, стрімкі перестановки Хегсета серед вищого керівництва Пентагону останніми тижнями викликали занепокоєння в непростий момент, оскільки Америка здійснює військово-морську блокаду іранських портів.
Хоч глава ВМС не входить до оперативного ланцюжка командування, але Фелан відіграв значну роль у процесі запиту Пентагоном найбільшого в історії бюджету.
Джерела видання зазначили, що деякі чиновники в Білому домі незадоволені звільненнями Хегсета, особливо в умовах, коли ВМС забезпечують дотримання складної блокади іранських портів.
І крім того, підтримка Трампом раптового звільнення Фелана змусила багатьох задатися питанням, хто може стати наступним кандидатом на звільнення.
Інші відставки
Нагадаємо, на початку квітня телеканалу CBS News стало відомо, що глава Пентагону Піт Хегсет попросив піти у відставку начальника штабу армії США, генерала Ренді Джорджа. Буквально в цей же час з'явилася й офіційна інформація, що Джордж залишив свою посаду.
Також ми писали, що за даними Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових перестановок у своєму уряді. Причиною тому став політичний тиск через війну з Іраном і падіння рейтингів перед проміжними виборами, які відбудуться вже в листопаді.