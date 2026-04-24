Колишній глава ВМС США просив Трампа не звільняти його, - WSJ

У середу 22 квітня глава ВМС США Джон Фелан просидів понад годину в Білому домі, чекаючи, чи врятує його від звільнення президент США Дональд Трамп. Однак у підсумку він пішов розчарованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як відбувалося звільнення

Як пише видання, у середу Фелан отримав телефонний дзвінок від глави Пентагону Піта Хегсета з проханням залишити посаду. При цьому більшу частину дня він провів на Капітолійському пагорбі, зустрічаючись із законодавцями з питань військово-морського суднобудування і бюджетного запиту Пентагону.

Паралельно недалеко від Білого дому проходила інша зустріч, від якої, за словами чиновників США, мала залежати доля Джона Фелана.

Зокрема, Гегсет і його заступник Стівен Файнберг доводили Трампу, що глава ВМС США недостатньо швидко просувається в реалізації пріоритетних завдань президента в галузі кораблебудування, особливо щодо "Золотого флоту" і зростаючої залежності від використання парових двигунів. Вони дійшли висновку, що ВМС потребують нового керівництва.

Фелан зі свого боку здійснив низку дзвінків, зокрема помічнику президента, заявивши, що йому потрібно поговорити з Трампом. Потім він вирушив у Білий дім.

Щойно у Трампа з'явилася вільна хвилина ближче до вечора, Фелан попросив його зберегти свою посаду і не звільняти. Однак, як кажуть джерела, лідер США підтримав рішення Хегсета.

ЗМІ зазначає той факт, що схвалюючи звільнення Фелана, президент став на бік глави Пентагону, а не особистого друга і сусіда, який зібрав мільйони доларів для його кампанії. За підсумком, як сказали представники адміністрації, Трамп доручив Гегсету звільнити Фелана.

Джерела WSJ кажуть, що звільнення стало шоком для Фелана і його найближчих помічників, які дізналися інформацію про відставку з посту прес-секретаря Пентагону Шона Парнелла в соцмережі Х.

Також видання пише, що прагнення Фелана поговорити з Трампом ще до того, як буде ухвалено рішення - могло стати однією з причин, чому його звільнили. Джерела розповіли, що "відмова (глави ВМС - ред.) визнати субординацію" була неприйнятною для президента.

Конфлікт і побоювання в Білому домі

За словами чиновників США, стрімкі перестановки Хегсета серед вищого керівництва Пентагону останніми тижнями викликали занепокоєння в непростий момент, оскільки Америка здійснює військово-морську блокаду іранських портів.

Хоч глава ВМС не входить до оперативного ланцюжка командування, але Фелан відіграв значну роль у процесі запиту Пентагоном найбільшого в історії бюджету.

Джерела видання зазначили, що деякі чиновники в Білому домі незадоволені звільненнями Хегсета, особливо в умовах, коли ВМС забезпечують дотримання складної блокади іранських портів.

І крім того, підтримка Трампом раптового звільнення Фелана змусила багатьох задатися питанням, хто може стати наступним кандидатом на звільнення.