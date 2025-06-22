США дипломатично звернулись до Ірану з приводу ударів, - CBS News

США звернулися до Ірану із заявою, що не планують зміну режиму. Удари, що були завдані американськими військовими, є частиною власної операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CBS News.
У суботу США звернулися до Ірану з дипломатичною заявою, в якій зазначили, що удари є виключно планами США.
Також в Сполучених Штатах Америки наголосили, що зміни режиму в Ірані не плануються.
Ізраїльська операція під назвою "Левовий народ" стартувала 13 червня. Впродовж останнього тижня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активно завдавала ударів по іранських військових та ядерних об'єктах.
У результаті атак знищено десятки високопоставлених командирів Ірану, а також фізиків-ядерників, які були безпосередньо причетні до реалізації ядерної програми країни.
Варто відзначити, що вчора, 21 червня, посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану.
На тлі цих подій ширилися припущення, що до операції можуть долучитися й Сполучені Штати. Нещодавно й сам президент США Дональд Трамп попередив Іран, що той має два тижні, аби повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди.
Втім, у ніч на 22 червня США здійснили власні удари по об'єктах в Ірані. За словами Трампа, під час атаки було знищено один із ключових ядерних об'єктів у Фордо.
РБК-Україна повідомляло, якою зброєю були завдані американські удари.
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