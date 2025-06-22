США дипломатично звернулись до Ірану з приводу ударів, - CBS News

Удари по Ірану

Ізраїльська операція під назвою "Левовий народ" стартувала 13 червня. Впродовж останнього тижня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активно завдавала ударів по іранських військових та ядерних об'єктах.

У результаті атак знищено десятки високопоставлених командирів Ірану, а також фізиків-ядерників, які були безпосередньо причетні до реалізації ядерної програми країни.

Варто відзначити, що вчора, 21 червня, посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану.

На тлі цих подій ширилися припущення, що до операції можуть долучитися й Сполучені Штати. Нещодавно й сам президент США Дональд Трамп попередив Іран, що той має два тижні, аби повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди.

Втім, у ніч на 22 червня США здійснили власні удари по об'єктах в Ірані. За словами Трампа, під час атаки було знищено один із ключових ядерних об'єктів у Фордо.

РБК-Україна повідомляло, якою зброєю були завдані американські удари.

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