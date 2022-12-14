США дедалі важче відстежувати допомогу Україні: хочуть впровадити програму з аудиту

США дедалі важче відстежувати американську зброю на мільярди доларів та іншу допомогу, яку вони передають Україні. Американські чиновники використовують будь-які засоби для контролю - від технології блокчейну до українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У повідомленні від посольства США в Києві від 6 вересня прямо описуються проблеми, з якими стикаються офіційні особи США. Існують, наприклад, суворі обмеження на кількість американських чиновників на місцях і низка обмежень безпеки щодо їхнього пересування. Також важко знайти підрядників, готових працювати в регіонах високого ризику, або організувати особисті зустрічі з урядовцями, лідерами громадянського суспільства та іншими особами, які отримують допомогу.

Повідомляється, що урядові установи США мають механізми, спрямовані на запобігання зловживанням фінансуванням, включаючи генеральних інспекторів, яким доручено проводити перевірки та розслідування. Вони також намагаються узгодити свої зусилля з європейськими союзниками, які вносять мільярди в боротьбу.

При цьому лунають заклики до додаткового нагляду за Україною. Деякі з цих вимог походять від ультраправого крила Республіканської партії, хоча підтримка загальної ідеї, ймовірна, є ширшою.

Згідно з повідомленням Держдепартаменту, яке отримало видання, певні департаменти, агентства та програми вже коригують свої методи нагляду за допомогою США. Ці підходи значною мірою покладаються на місцевих українських співробітників, деякі з них все ще знаходяться в країні. Очікується, що технологіям відіграватимуть ще більшу роль, ніж у минулому.

Зокрема, Бюро з питань конфліктів і стабілізації Держдепу має проєкт державно-приватного партнерства для відстеження допомоги за допомогою "комерційної програми для смартфонів, яка завантажує всі фото- та відеоматеріали в блокчейн у точці передачі".

У свою чергу, Міністерство оборони України планує шукати альтернативу наявності інспекторів, навчених у США, на місцях. Інспектори покладаються на ЗСУ для проведення власних інспекцій, щоб задовольнити деякі з більш суворих вимог Пентагону. Ці вимоги включають перевірку серійних номерів для таких предметів, як дрони Switchblade і прилади нічного бачення.

Деякі демократи виступають за особливий нагляд за Україною в довгостроковій перспективі.

США планують запровадити програму під назвою "Послуги з моніторингу, оцінки та аудиту звітності в Україні" (MEASURE), щоб допомогти здійснити нагляд. Вона включає трирічний контракт "із американською фірмою для встановлення присутності в країні для проведення віддаленого та особистого моніторингу з відвідуванням місця, наскільки це можливо".

Трирічний термін дії контракту свідчить про те, що навіть якщо війна скоро закінчиться, офіційні особи США розраховують продовжувати надсилати допомогу Україні й після цього. При цьому у вересневому повідомленні говорилося, що посольство сподівається запровадити всі аспекти своєї стратегії моніторингу протягом шести місяців - до березня.