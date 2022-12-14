США все труднее отслеживать помощь Украине: хотят внедрить программу по аудиту

США все труднее отслеживать американское оружие на миллиарды долларов и другую помощь, которую они передают Украине. Американские чиновники используют любые средства для контроля - от технологии блокчейна до украинских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В сообщении от посольства США в Киеве от 6 сентября прямо описываются проблемы, с которыми сталкиваются официальные лица США. Существуют, например, строгие ограничения на количество американских чиновников на местах и ряд ограничений безопасности по их передвижению. Также трудно найти подрядчиков, готовых работать в регионах высокого риска или организовать личные встречи с чиновниками, лидерами гражданского общества и другими лицами, которые получают помощь.

Сообщается, что у правительственных учреждений США есть механизмы, направленные на предотвращение злоупотреблений финансированием, включая генеральных инспекторов, которым поручено проводить проверки и расследования. Они также пытаются согласовать свои усилия с европейскими союзниками, вносящими миллиарды в борьбу.

При этом раздаются призывы к дополнительному контролю над Украиной. Некоторые из этих требований звучат от ультраправого крыла Республиканской партии, хотя поддержка общей идеи, вероятно, шире.

Согласно сообщению Госдепартамента, которое получило издание, определенные департаменты, агентства и программы уже корректируют свои методы контроля с помощью США. Эти подходы в значительной степени возлагаются на местных украинских сотрудников, некоторые из них все еще находятся в стране. Ожидается, что технологии будет играть еще большую роль, чем в прошлом.

В частности, Бюро по вопросам конфликтов и стабилизации Госдепа располагает проектом государственно-частного партнерства для отслеживания помощи с помощью "коммерческой программы для смартфонов, которая загружает все фото- и видеоматериалы в блокчейн в точке передачи".

В свою очередь Министерство обороны Украины планирует искать альтернативу наличию инспекторов, обученных в США, на местах. Инспекторы полагаются на ВСУ в проведении собственных инспекций, чтобы удовлетворить некоторые из более строгих требований Пентагона. Эти требования включают в себя проверку серийных номеров для таких предметов, как дроны Switchblade и приборов ночного видения.

Некоторые демократы выступают за особое наблюдение за Украиной в долгосрочной перспективе.

США планируют внедрить программу под названием "Услуги по мониторингу, оценке и аудиту отчетности в Украине" (MEASURE), чтобы помочь осуществить контроль. Она включает в себя трехлетний контракт "с американской фирмой для установления присутствия в стране для проведения удаленного и личного мониторинга с посещением места, насколько это возможно".

Трехлетний срок действия контракта свидетельствует о том, что даже если война скоро закончится, официальные лица США рассчитывают продолжать посылать помощь Украине и после этого. При этом в сентябрьском сообщении говорилось, что посольство надеется ввести все аспекты своей стратегии мониторинга в течение шести месяцев - до марта.