США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной, - Пентагон

Ситуация у границ Украины не меняется после онлайн-саммита президентов США и России. Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем наблюдают скопление военнослужащих Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение последние дни и недели.", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

По словам Кирби, Пентагон в течение последних двух недель отмечает увеличение военных России у границы с Украиной.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министры иностранных дел Евросоюза уже 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной.

Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, планирует ли он полномасштабную войну с Украиной.

В то же время МИД России заявил о "серьезных последствиях для Европы" в случае вступления Украины в НАТО.