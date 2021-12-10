Главы МИД Евросоюза обсудят войска России на границе с Украиной: дата

Министры иностранных дел Евросоюза 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной. В повестке дня также ситуация в Беларуси и ряде других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета .

Отмечается, что 13 декабря главы МИД Евросоюза осудят отношения ЕС и Африки. Среди тем общая ситуация на континенте, безопасность и демография.

Кроме того, в рамках встречи Евросовет будет проинформирован о наращивании и передвижении российских войск на границе с Украиной.

Помимо этого министры обсудят ситуацию в Центральной Азии, Венесуэле, Эфиопии и Афганистане.