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Главы МИД Евросоюза обсудят войска России на границе с Украиной: дата

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Брюссель, Пятница 10 декабря 2021 16:15
Главы МИД Евросоюза обсудят войска России на границе с Украиной: дата Фото: главы МИД Евросоюза обсудят наращивание войск России на границе с Украиной (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел Евросоюза 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной. В повестке дня также ситуация в Беларуси и ряде других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Отмечается, что 13 декабря главы МИД Евросоюза осудят отношения ЕС и Африки. Среди тем общая ситуация на континенте, безопасность и демография.

Кроме того, в рамках встречи Евросовет будет проинформирован о наращивании и передвижении российских войск на границе с Украиной.

Помимо этого министры обсудят ситуацию в Центральной Азии, Венесуэле, Эфиопии и Афганистане.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли нападать на Украину.

Отметим, президент США Джо Байден исключил привлечение американской армии для противодействия вторжению России в Украину.

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