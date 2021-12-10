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США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною, - Пентагон

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П'ятниця 10 грудня 2021 22:21
США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною, - Пентагон Фото: прессекретар Міноборони США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

За словами Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.

"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністри закордонних справ Євросоюзу вже 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.

Водночас МЗС Росії заявило про "серйозні наслідки для Європи", у разі вступу України до НАТО.

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Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
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