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У США число смертей від коронавірусу наближається до 70 тисяч

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 11:52
У США число смертей від коронавірусу наближається до 70 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше президент Дональд Трамп, що від коронавірусу можуть померти 100 тисяч американців

У США число загиблих від коронавірусу складає 67 тисяч, а загальне число інфікованих досягло 1 158 000 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру системних наук та інженерії Університету Джона Хопкінса, який регулярно оновлює інформацію про кількість хворих.

Так, Нью-Йорк став епіцентром спалаху захворювання в країні: на сьогоднішній в місті та штаті підтверджено 316 415 випадків захворювання 24 708 випадків смерті.

Штати Мічиган і Іллінойс зайняли наступні позиції за кількістю загиблих - 1893 і 1786 відповідно.

При цьому 180 тисяч осіб перемогли хворобу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що від коронавірусу може померти до 100 тисяч американців. Він також стверджував, що без дій його адміністрації "мінімум втратили б два мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, це мінімум".

Крім того, американський лідер упевнений, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року.

"Ми впевнені, що будемо мати вакцину до кінця року... Зараз лікарі скажуть: "Ви не повинні так говорити". Я скажу, що я думаю... Я думаю, що ми отримаємо вакцину швидше раніше, ніж пізніше", - заявив він.

Також РБК-Україна писало, що США запускають секретний проект щодо прискорення розробки вакцини від COVID-19. За даними Bloomberg, в рамках проекту будуть використовуватися всі урядові ресурси для швидкого тестування найперспективніших експериментальних вакцин.

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