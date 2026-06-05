США через страх перед Росією скасують продаж Tomahawk країні НАТО, - Politico

Пентагон, найімовірніше, скасує план постачання ракет Tomahawk до Німеччини через побоювання, що Росія сприйме це як ескалацію. Це ще один крок у масштабному відступі США від зобов'язань перед НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Чому США відмовляють

За даними двох європейських і одного американського чиновника, Вашингтон побоюється: розміщення високоточних ракет у центрі Європи може спровокувати відповідь Москви. Будь-яке рішення про скасування угоди, укладеної ще за адміністрації Байдена, залишить Берлін без озброєння, яке німецькі лідери вважають критично необхідним.

Другий чинник - виснаження американських запасів. США витратили тисячі ракет Tomahawk і Patriot у перші тижні війни з Іраном. Міністр оборони Гегсет заявив Конгресу, що на відновлення запасів підуть "місяці і роки".

Ширший відступ США від НАТО

Скасування постачання Tomahawk - частина масштабнішого відходу Вашингтона від союзників:

навесні Пентагон скасував розгортання 5000 американських солдатів у Німеччині;

у Німеччині; оголошено скорочення винищувачів, дронів і морських підрозділів у регіоні;

верховний командувач НАТО генерал Гринкевич заявив, що Європа "може і повинна взяти на себе відповідальність за власну оборону".

Реакція Берліна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще місяць тому визнав: запит на купівлю Tomahawk подано півтора року тому - відповіді досі немає.

"Чесно кажучи, з огляду на стан справ у світі, я не маю великих надій", - сказав він.

Загроза зі Сходу

На тлі відступу США Росія розмістила ядерні "Іскандери" в Калінінграді та ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, вони здатні дістати будь-яку точку Європи за лічені хвилини. Берлін шукає європейські альтернативи, але визнає: закрити прогалини швидше, ніж дозволяє оборонна промисловість, не вийде.