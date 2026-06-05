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США через страх перед Росією скасують продаж Tomahawk країні НАТО, - Politico

01:22 05.06.2026 Пт
2 хв
У Білому домі злякалися ескалації з Москвою, поки та цілиться по Європі
aimg Катерина Коваль
США через страх перед Росією скасують продаж Tomahawk країні НАТО, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Пентагон, найімовірніше, скасує план постачання ракет Tomahawk до Німеччини через побоювання, що Росія сприйме це як ескалацію. Це ще один крок у масштабному відступі США від зобов'язань перед НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Чому США відмовляють

За даними двох європейських і одного американського чиновника, Вашингтон побоюється: розміщення високоточних ракет у центрі Європи може спровокувати відповідь Москви. Будь-яке рішення про скасування угоди, укладеної ще за адміністрації Байдена, залишить Берлін без озброєння, яке німецькі лідери вважають критично необхідним.

Другий чинник - виснаження американських запасів. США витратили тисячі ракет Tomahawk і Patriot у перші тижні війни з Іраном. Міністр оборони Гегсет заявив Конгресу, що на відновлення запасів підуть "місяці і роки".

Ширший відступ США від НАТО

Скасування постачання Tomahawk - частина масштабнішого відходу Вашингтона від союзників:

  • навесні Пентагон скасував розгортання 5000 американських солдатів у Німеччині;
  • оголошено скорочення винищувачів, дронів і морських підрозділів у регіоні;
  • верховний командувач НАТО генерал Гринкевич заявив, що Європа "може і повинна взяти на себе відповідальність за власну оборону".

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Реакція Берліна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще місяць тому визнав: запит на купівлю Tomahawk подано півтора року тому - відповіді досі немає.

"Чесно кажучи, з огляду на стан справ у світі, я не маю великих надій", - сказав він.

Загроза зі Сходу

На тлі відступу США Росія розмістила ядерні "Іскандери" в Калінінграді та ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, вони здатні дістати будь-яку точку Європи за лічені хвилини. Берлін шукає європейські альтернативи, але визнає: закрити прогалини швидше, ніж дозволяє оборонна промисловість, не вийде.

На тлі відступу США Європа прискорює власне переозброєння. Франція, Британія та Німеччина об'єднуються для розробки гіперзвукових далекобійних ракет - участь у програмі має зменшити розрив між ядерними та звичайними засобами стримування.

Паралельно розвідка НАТО зафіксувала активність Північного флоту Росії, яка може вказувати на спроби Москви розмістити ядерні ракети на морському дні.

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НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Tomahawk
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