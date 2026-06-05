США через страх перед Росією скасують продаж Tomahawk країні НАТО, - Politico
Пентагон, найімовірніше, скасує план постачання ракет Tomahawk до Німеччини через побоювання, що Росія сприйме це як ескалацію. Це ще один крок у масштабному відступі США від зобов'язань перед НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Чому США відмовляють
За даними двох європейських і одного американського чиновника, Вашингтон побоюється: розміщення високоточних ракет у центрі Європи може спровокувати відповідь Москви. Будь-яке рішення про скасування угоди, укладеної ще за адміністрації Байдена, залишить Берлін без озброєння, яке німецькі лідери вважають критично необхідним.
Другий чинник - виснаження американських запасів. США витратили тисячі ракет Tomahawk і Patriot у перші тижні війни з Іраном. Міністр оборони Гегсет заявив Конгресу, що на відновлення запасів підуть "місяці і роки".
Ширший відступ США від НАТО
Скасування постачання Tomahawk - частина масштабнішого відходу Вашингтона від союзників:
- навесні Пентагон скасував розгортання 5000 американських солдатів у Німеччині;
- оголошено скорочення винищувачів, дронів і морських підрозділів у регіоні;
- верховний командувач НАТО генерал Гринкевич заявив, що Європа "може і повинна взяти на себе відповідальність за власну оборону".
Реакція Берліна
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще місяць тому визнав: запит на купівлю Tomahawk подано півтора року тому - відповіді досі немає.
"Чесно кажучи, з огляду на стан справ у світі, я не маю великих надій", - сказав він.
Загроза зі Сходу
На тлі відступу США Росія розмістила ядерні "Іскандери" в Калінінграді та ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, вони здатні дістати будь-яку точку Європи за лічені хвилини. Берлін шукає європейські альтернативи, але визнає: закрити прогалини швидше, ніж дозволяє оборонна промисловість, не вийде.
На тлі відступу США Європа прискорює власне переозброєння. Франція, Британія та Німеччина об'єднуються для розробки гіперзвукових далекобійних ракет - участь у програмі має зменшити розрив між ядерними та звичайними засобами стримування.
Паралельно розвідка НАТО зафіксувала активність Північного флоту Росії, яка може вказувати на спроби Москви розмістити ядерні ракети на морському дні.