США из-за страха перед Россией отменят продажу Tomahawk стране НАТО, - Politico

Пентагон, скорее всего, отменит план поставки ракет Tomahawk в Германию из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию. Это еще один шаг в масштабном отступлении США от обязательств перед НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Почему США отказывают

По данным двух европейских и одного американского чиновника, Вашингтон опасается: размещение высокоточных ракет в центре Европы может спровоцировать ответ Москвы. Любое решение об отмене соглашения, заключенного еще при администрации Байдена, оставит Берлин без вооружения, которое немецкие лидеры считают критически необходимым.

Второй фактор - истощение американских запасов. США потратили тысячи ракет Tomahawk и Patriot в первые недели войны с Ираном. Министр обороны Гегсет заявил Конгрессу, что на восстановление запасов уйдут "месяцы и годы".

Более широкое отступление США от НАТО

Отмена поставок Tomahawk - часть более масштабного отхода Вашингтона от союзников:

весной Пентагон отменил развертывание 5000 американских солдат в Германии;

в Германии; объявлено сокращение истребителей, дронов и морских подразделений в регионе;

верховный командующий НАТО генерал Гринкевич заявил, что Европа "может и должна взять на себя ответственность за собственную оборону".

Реакция Берлина

Министр обороны Германии Борис Писториус еще месяц назад признал: запрос на покупку Tomahawk подан полтора года назад - ответа до сих пор нет.

"Честно говоря, учитывая положение дел в мире, я не питаю больших надежд", - сказал он.

Угроза с Востока

На фоне отступления США Россия разместила ядерные "Искандеры" в Калининграде и ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, они способны достать любую точку Европы за считанные минуты. Берлин ищет европейские альтернативы, но признает: закрыть пробелы быстрее, чем позволяет оборонная промышленность, не получится.