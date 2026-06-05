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США из-за страха перед Россией отменят продажу Tomahawk стране НАТО, - Politico

01:22 05.06.2026 Пт
2 мин
В Белом доме испугались эскалации с Москвой, пока та целится по Европе
aimg Екатерина Коваль
США из-за страха перед Россией отменят продажу Tomahawk стране НАТО, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Пентагон, скорее всего, отменит план поставки ракет Tomahawk в Германию из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию. Это еще один шаг в масштабном отступлении США от обязательств перед НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Почему США отказывают

По данным двух европейских и одного американского чиновника, Вашингтон опасается: размещение высокоточных ракет в центре Европы может спровоцировать ответ Москвы. Любое решение об отмене соглашения, заключенного еще при администрации Байдена, оставит Берлин без вооружения, которое немецкие лидеры считают критически необходимым.

Второй фактор - истощение американских запасов. США потратили тысячи ракет Tomahawk и Patriot в первые недели войны с Ираном. Министр обороны Гегсет заявил Конгрессу, что на восстановление запасов уйдут "месяцы и годы".

Более широкое отступление США от НАТО

Отмена поставок Tomahawk - часть более масштабного отхода Вашингтона от союзников:

  • весной Пентагон отменил развертывание 5000 американских солдат в Германии;
  • объявлено сокращение истребителей, дронов и морских подразделений в регионе;
  • верховный командующий НАТО генерал Гринкевич заявил, что Европа "может и должна взять на себя ответственность за собственную оборону".

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Реакция Берлина

Министр обороны Германии Борис Писториус еще месяц назад признал: запрос на покупку Tomahawk подан полтора года назад - ответа до сих пор нет.

"Честно говоря, учитывая положение дел в мире, я не питаю больших надежд", - сказал он.

Угроза с Востока

На фоне отступления США Россия разместила ядерные "Искандеры" в Калининграде и ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, они способны достать любую точку Европы за считанные минуты. Берлин ищет европейские альтернативы, но признает: закрыть пробелы быстрее, чем позволяет оборонная промышленность, не получится.

На фоне отступления США Европа ускоряет собственное перевооружение. Франция, Великобритания и Германия объединяются для разработки гиперзвуковых дальнобойных ракет - участие в программе должно уменьшить разрыв между ядерными и обычными средствами сдерживания.

Параллельно разведка НАТО зафиксировала активность Северного флота России, которая может указывать на попытки Москвы разместить ядерные ракеты на морском дне.

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