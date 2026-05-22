Франція, Німеччина і Британія об'єднуються для розробки гіперзвукових ракет

Франція готова приєднатися до програми Британії та Німеччини з розробки далекобійних ракет для посилення оборони Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

Франція може увійти в ракетний проект Британії та Німеччини

Париж заявив про зацікавленість в участі в ініціативі Берліна і Лондона зі створення системи високоточних ударів великої дальності.

За даними п'яти джерел, обговорення тривають у рамках ширшого франко-німецького діалогу з питань оборони. Тристоронні переговори можуть відбутися вже на початку червня.

Проєкт, запущений Великою Британією і Німеччиною 2024 року в рамках угоди Trinity House, передбачає створення сімейства наземних ракет із дальністю понад 2000 кілометрів, здатних вражати цілі в глибині території Росії.

Причини посилення оборонної програми Європи

Інтерес до прискорення розробки посилився на тлі змін у політиці США. Після того як Дональд Трамп скасував план розміщення батальйону з ракетами Tomahawk у Німеччині, європейські країни активізували власні оборонні ініціативи.

Наразі Європа має в своєму розпорядженні здебільшого ракети дальністю близько 300 кілометрів, які запускаються з повітря або моря, що обмежує їхнє застосування в умовах потенційного конфлікту високої інтенсивності.

Стратегія стримування і нові технології

Зростання ролі ракет наземного базування пояснюється тим, що Росія активно застосовує подібні системи в Україні та розміщує далекобійне озброєння в Калінінградській області.

У ЄС вважають, що розвиток аналогічних можливостей посилить стримування.

Програма ELSA передбачає розробку не тільки крилатих ракет-невидимок, а й гіперзвукових систем, здатних рухатися з високою швидкістю по непередбачуваній траєкторії. Початковий етап проекту зосереджений саме на наземних платформах.

Роль Франції та позиція Макрона

Французька сторона розглядає участь у проєкті як спосіб посилити власну оборонну доктрину.

Президент Еммануель Макрон раніше заявляв, що розвиток далекобійних звичайних озброєнь може стати важливим доповненням до ядерного стримування Франції.

За оцінками французьких чиновників, участь у програмі дасть змогу скоротити розрив між ядерними і звичайними засобами стримування і прискорити розробку нових систем.

Промисловість і перспективи проєкту

В обговореннях задіяні найбільші оборонні компанії Європи, включно з MBDA і стартапом Hypersonica.

Також розглядається участь ArianeGroup, яка може надати технології ракетних прискорювачів.

Очікується, що нові ракети можуть бути введені в експлуатацію на початку 2030-х років і стануть одними з найбільш технологічно складних систем озброєнь у Європі.

Політичні розбіжності всередині Європи

Незважаючи на підтримку з боку Берліна, у Лондоні зберігаються побоювання щодо розширення проєкту.

Деякі чиновники вважають, що участь нового партнера може ускладнити реалізацію програми через різницю в підходах та інтересах оборонної промисловості.

При цьому в Європі вже є успішний досвід спільних розробок, включно з ракетною системою Storm Shadow/SCALP, яку створили Франція і Велика Британія.