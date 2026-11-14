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У США через масштабний збій затримано понад 10 тисяч авіарейсів, - CNN

01:51 14.11.2026 Сб
3 хв
aimg Едуард Ткач
У США через масштабний збій затримано понад 10 тисяч авіарейсів, - CNN Фото: президент США Дональд Трамп вже поінформований про те, що сталося (Getty Images)
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Учора в п'ятницю, 13 листопада, у США з міркувань безпеки було припинено вильоти авіарейсів по всій території країни. На даний момент це рішення вже призвело до затримки понад 10 тисяч авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The Wall Street Journal.

Скасування рейсів почалося в п'ятницю вдень о 15:53 за вашингтонським часом. Згідно з FlightAware, станом на 17:40 більше 1100 рейсів у США було скасовано, а майже 10 тисяч - затримано.

Паралельно за даними компанії Cirium, яка займається авіаційною аналітикою, станом на 16:00 з аеропортів США все ще заплановано близько 11 000 рейсів. До речі, CNN теж призвело до статистики з приблизно такими ж показниками.

За словами джерела CNN в авіаційній галузі, збої по всій країні торкнулися одночасно як радарів управління повітряним рухом, так і радіочастот. Диспетчери не мають ясності щодо причини і того, що саме відбувається.

Також один із співрозмовників заявив, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) теж поки не знає, що відбувається.

"FAA поки не знає, що відбувається. Це по-різному впливає на різні об'єкти. Десять хвилин тому вони брали участь в екстреній нараді, і досі не було чіткої відповіді щодо причин", - повідомило джерело з авіакомпанії.

За даними видання, головні помічники президента США Дональда Трампа стежать за ситуацією, а сам голова Білого дому вже поінформований про те, що сталося.

Тим часом співрозмовники WSJ кажуть, що оновлення приватної мережі зв'язку FAA призвело до перевантаження та збою системи, що спричинило перелом у зв'язку з органами управління повітряним рухом. Цю мережу обслуговує компанія L3Harris.

Паралельно джерело CNN стверджує, що збої в роботі по своїй країні, які призвели до припинення вильотів, були викликані проблемою з мережевими маршрутизаторами. Передбачається, що проблема виникла у міжнародному аеропорту Чикаго Мідвей та поширилася по всій країні.

"Деякі аеропорти вже повідомляють про перевантаження через велику кількість літаків, які знаходяться на землі і не мають змоги злетіти", - додало видання.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації США 13 листопада оголосило, що призупиняє вильоти літаків у всіх аеропортах країни. Рішення було прийнято "у зв'язку з надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки".

Причому у Національній метеорологічній службі також заявили про проблеми, зазначивши, що по всій території США перелом з інтернетом та зв'язком. Однак пізніше інформацію про це видалили, а у коментарі CNN представник служби заявив, що жодних проблем не було.

Чи пов'язаний весь інцидент із кібератакою чи штучним інтелектом, поки що невідомо.

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