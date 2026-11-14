В США из-за масштабного сбоя задержаны более 10 тысяч авиарейсов, - CNN

Вчера в пятницу, 13 ноября, в США по соображениям безопасности были приостановлены вылеты авиарейсов по всей территории страны. На данный момент это решение уже привело к задержке более 10 тысяч авиарейсов.

Отмена рейсов началась в пятницу днем в 15:53 по вашингтонскому времени. Согласно FlightAware, по состоянию на 17:40 более 1100 рейсов в США были отменены, а почти 10 тысяч - задержаны.

Параллельно по данным компании Cirium, которая занимается авиационной аналитикой, по состоянию на 16:00 из аэропортов США все еще было запланировано около 11 000 рейсов. К слову, CNN тоже привело статистику с примерно такими же показателями.

По словам источника CNN в авиационной отрасли, сбои по всей стране затронули одновременно как радары управления воздушным движением, так и радиочастоты. У диспетчеров нет ясности относительно причины и того, что именно происходит.

Также еще один из собеседников заявил, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тоже пока не знает, что происходит.

"FAA пока не знает, что происходит. Это по-разному влияет на различные объекты. Десять минут назад они участвовали в экстренном совещании, и до сих пор не было четкого ответа относительно причины", - сообщил источник из авиакомпании.

По данным издания, главные помощники президента США Дональда Трампа следят за ситуацией, а сам глава Белого дома уже проинформирован о случившемся.

Тем временем собеседники WSJ говорят, что обновление частной сети связи FAA привело к перегрузке и сбою системы, что вызвало перелом в связи с органами управления воздушным движением. Эту сеть обслуживает компания L3Harris.

Параллельно источник CNN утверждает, что сбои в работе по своей стране, которые привели к приостановке вылетов, были вызваны проблемой с сетевыми маршрутизаторами. Предполагается, что проблема возникла в международном аэропорту Чикаго Мидуэй и распространилась по всей стране.

"Некоторые аэропорты уже сообщают о перегрузке из-за большого количество самолетов, которые находятся на земле и не имеют возможность взлететь", - добавило издание.