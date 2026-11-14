ua en ru
Сб, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У США заявили про перебої з інтернетом та зв'язком по всій країні: що відомо

01:11 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
У США заявили про перебої з інтернетом та зв'язком по всій країні: що відомо Фото: у США виникли проблеми з інтернетом, зв'язком та навігацією (з відкритих джерел)
Додати як бажане джерело в Google

У США виникли масштабні проблеми з інтернетом та зв'язком, які торкнулися роботи Національної метеорологічної служби (NWS). Через технічний збій немає доступу до прогнозів погоди та попереджень на сайтах відомства, ще не можна отримати застарілу інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News9.

Що відомо про збій

Національна метеорологічна служба США повідомила у п'ятницю, 13 листопада, що зіткнулася з перебоями у роботі інтернету та систем зв'язку по всій країні.

Через це користувачі можуть мати труднощі з доступом до інформації на сайтах відомства. Зокрема, йдеться про погодні прогнози, метеорологічні попередження та інші матеріали. Деякі дані можуть відображатись із затримкою або бути застарілими.

У NWS заявили, що технічні фахівці вже працюють над усуненням проблеми та намагаються якнайшвидше відновити нормальну роботу систем.

При цьому місцеві підрозділи служби продовжують випускати попередження про небезпечні погодні явища та прогнози. Частина інформації доступна на сторонніх ресурсах.

Оновлено о 2:14

Національна метереологічна служба США видалила інформацію про перебої з інтернетом та зв'язком, а в коментарі CNN представник служби сказав, що ніяких збоїв не було.

Також за даними CNN, збій в роботі аеропортів США стався через проблеми з мережевими маршрутизаторами в аеропорту Чикаго, які поширилися на всю територію країни. Про це, як стверджується, Федеральне управління цивільної авіації повідомило авіакомпаніям.

Збій співпав із зупинкою авіасполучення в США

Проблеми у роботі метеорологічної служби виникли на тлі серйозного збою у системі управління повітряним рухом США.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розпорядилося призупинити вильоти літаків із аеропортів по всій країні. Причиною стали проблеми зі зв'язком, які торкнулися центрів управління повітряним рухом.

За даними Reuters, через зупинку рейсів тисячі авіаперельотів зіткнулися із затримками та скасуваннями. Літаки, які вже були в повітрі, могли продовжувати політ і здійснювати посадку.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що на той момент у влади не було ознак того, що подія є навмисною атакою. Причини технічних збоїв продовжували з'ясовувати.

При цьому офіційного підтвердження того, що перебої у роботі Національної метеорологічної служби та збій у системі управління авіарухом мають загальну причину, наразі немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Інтернет
Новини
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS