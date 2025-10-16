США чекають від Японії повної відмови від імпорту російських енергоносіїв

Сполучені Штати Америки очікують від Японії повної відмови від імпорту російських енергоносіїв.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Х.
"Ми також обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США і Японією, а також очікування адміністрації, що Японія припинить імпорт російської енергії", - написав Бессент після зустрічі з міністром фінансів Японії Кацунабою Като.
Як зазначає Reuters, влада США домагається, щоб союзники в Азії та Європі посилили енергетичний тиск на Москву, обмеживши закупівлі нафти і газу.
У відповідь міністр фінансів Японії заявив, що країна діятиме "в рамках координації з G7 для досягнення миру в Україні". За його словами, Токіо зробить усе можливе, щоб збалансувати енергетичну безпеку і міжнародні зобов'язання.
Японія раніше погодилася з іншими країнами G7 поступово відмовитися від імпорту російської нафти у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Однак країна продовжує закуповувати нафту марки Sakhalin Blend, яка є побічним продуктом виробництва скрапленого газу на проєкті "Сахалін-2".
Ця нафта забезпечує близько 9% японського імпорту СПГ і вважається критично важливою для енергетики країни.
На початку жовтня країни "Великої сімки" домовилися активніше координувати санкції проти Росії, включно з обмеженнями для країн, які продовжують купувати російську нафту і допомагають обходити санкції.
Японія у вересні знизила стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель із 60 доларів, привівши свої обмеження у відповідність із новим рівнем, встановленим Євросоюзом у липні.
За даними японського мінфіну, з січня по липень Токіо закупив близько 599 тисяч барелів нафти з Росії - всього 0,1% від загального обсягу імпорту.
Вашингтон наполягає, щоб союзники активніше закуповували американський СПГ. Серед пропозицій - участь у проєкті Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, який поки що не побудований.
Японія вже підписала кілька угод з американськими виробниками газу, але утримується від участі в цьому проєкті. США ж прагнуть зміцнити власні позиції на енергетичному ринку Азії на тлі скорочення російських поставок.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася припинити закупівлі російської нафти.
Як повідомляло The Telegraph, Трамп доручив Бессенту обговорити з європейськими союзниками план створення фонду перемоги України, який буде фінансуватися завдяки підвищеним тарифам на імпорт із Китаю.