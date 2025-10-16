США чекають від Японії повної відмови від імпорту російських енергоносіїв

"Ми також обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США і Японією, а також очікування адміністрації, що Японія припинить імпорт російської енергії", - написав Бессент після зустрічі з міністром фінансів Японії Кацунабою Като.

Як зазначає Reuters, влада США домагається, щоб союзники в Азії та Європі посилили енергетичний тиск на Москву, обмеживши закупівлі нафти і газу.

Японія не готова до різкої відмови

У відповідь міністр фінансів Японії заявив, що країна діятиме "в рамках координації з G7 для досягнення миру в Україні". За його словами, Токіо зробить усе можливе, щоб збалансувати енергетичну безпеку і міжнародні зобов'язання.

Японія раніше погодилася з іншими країнами G7 поступово відмовитися від імпорту російської нафти у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Однак країна продовжує закуповувати нафту марки Sakhalin Blend, яка є побічним продуктом виробництва скрапленого газу на проєкті "Сахалін-2".

Ця нафта забезпечує близько 9% японського імпорту СПГ і вважається критично важливою для енергетики країни.

Санкції проти Москви посилюються

На початку жовтня країни "Великої сімки" домовилися активніше координувати санкції проти Росії, включно з обмеженнями для країн, які продовжують купувати російську нафту і допомагають обходити санкції.

Японія у вересні знизила стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель із 60 доларів, привівши свої обмеження у відповідність із новим рівнем, встановленим Євросоюзом у липні.

За даними японського мінфіну, з січня по липень Токіо закупив близько 599 тисяч барелів нафти з Росії - всього 0,1% від загального обсягу імпорту.

США пропонують замінити російські поставки

Вашингтон наполягає, щоб союзники активніше закуповували американський СПГ. Серед пропозицій - участь у проєкті Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, який поки що не побудований.

Японія вже підписала кілька угод з американськими виробниками газу, але утримується від участі в цьому проєкті. США ж прагнуть зміцнити власні позиції на енергетичному ринку Азії на тлі скорочення російських поставок.