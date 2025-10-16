США ждут от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей

Соединенные Штаты Америки ожидают от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.
"Мы также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации, что Япония прекратит импорт российской энергии", - написал Бессент после встречи с министром финансов Японии Кацунабою Като.
Как отмечет Reuters, власти США добиваются, чтобы союзники в Азии и Европе усилили энергетическое давление на Москву, ограничив закупки нефти и газа.
В ответ министр финансов Японии заявил, что страна будет действовать "в рамках координации с G7 для достижения мира в Украине". По его словам, Токио сделает все возможное, чтобы сбалансировать энергетическую безопасность и международные обязательства.
Япония ранее согласилась с другими странами G7 постепенно отказаться от импорта российской нефти в ответ на вторжение РФ в Украину. Однако страна продолжает закупать нефть марки Sakhalin Blend, которая является побочным продуктом производства сжиженного газа на проекте "Сахалин-2".
Эта нефть обеспечивает около 9% японского импорта СПГ и считается критически важной для энергетики страны.
В начале октября страны "Большой семерки" договорились активнее координировать санкции против России, включая ограничения для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и помогают обходить санкции.
Япония в сентябре снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель с 60 долларов, приведя свои ограничения в соответствие с новым уровнем, установленным Евросоюзом в июле.
По данным японского минфина, с января по июль Токио закупил около 599 тысяч баррелей нефти из России - всего 0,1% от общего объема импорта.
Вашингтон настаивает, чтобы союзники активнее закупали американский СПГ. Среди предложений - участие в проекте Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который пока не построен.
Япония уже подписала несколько соглашений с американскими производителями газа, но воздерживается от участия в этом проекте. США же стремятся укрепить собственные позиции на энергетическом рынке Азии на фоне сокращения российских поставок.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти.
Как соообщало The Telegraph, Трамп поручил Бессенту обсудить с европейскими союзниками план создания фонда победы Украины, финансируемого за счет повышенных тарифов на импорт из Китая.