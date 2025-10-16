США ждут от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей

"Мы также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации, что Япония прекратит импорт российской энергии", - написал Бессент после встречи с министром финансов Японии Кацунабою Като.

Как отмечет Reuters, власти США добиваются, чтобы союзники в Азии и Европе усилили энергетическое давление на Москву, ограничив закупки нефти и газа.

Япония не готова к резкому отказу

В ответ министр финансов Японии заявил, что страна будет действовать "в рамках координации с G7 для достижения мира в Украине". По его словам, Токио сделает все возможное, чтобы сбалансировать энергетическую безопасность и международные обязательства.

Япония ранее согласилась с другими странами G7 постепенно отказаться от импорта российской нефти в ответ на вторжение РФ в Украину. Однако страна продолжает закупать нефть марки Sakhalin Blend, которая является побочным продуктом производства сжиженного газа на проекте "Сахалин-2".

Эта нефть обеспечивает около 9% японского импорта СПГ и считается критически важной для энергетики страны.

Санкции против Москвы ужесточаются

В начале октября страны "Большой семерки" договорились активнее координировать санкции против России, включая ограничения для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и помогают обходить санкции.

Япония в сентябре снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель с 60 долларов, приведя свои ограничения в соответствие с новым уровнем, установленным Евросоюзом в июле.

По данным японского минфина, с января по июль Токио закупил около 599 тысяч баррелей нефти из России - всего 0,1% от общего объема импорта.

США предлагают заменить российские поставки

Вашингтон настаивает, чтобы союзники активнее закупали американский СПГ. Среди предложений - участие в проекте Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который пока не построен.

Япония уже подписала несколько соглашений с американскими производителями газа, но воздерживается от участия в этом проекте. США же стремятся укрепить собственные позиции на энергетическом рынке Азии на фоне сокращения российских поставок.