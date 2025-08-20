ua en ru
США буксують у створенні флоту дронів для війни з Китаєм, - Reuters

США, Середа 20 серпня 2025 14:04
США буксують у створенні флоту дронів для війни з Китаєм, - Reuters
Автор: Олександр Білоус

США хочуть стримати Китай за допомогою флоту автономних морських дронів. Але програма зіткнулася з аваріями, збоями і кризою керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Випробування з невдачами

У липні біля узбережжя Каліфорнії ВМС США проводили випробування автономних дронів-човнів. Під час демонстрації один із них несподівано заглух, а інший врізався в судно, що стояло, перелетів через його палубу і впав у воду.

Ця подія за участю кораблів компаній Saronic і BlackSea Technologies стала лише однією з низки збоїв в американській програмі. Раніше під час інших тестів перекинувся катер супроводу, капітан опинився у воді, але дивом уникнув травм.

Причиною інцидентів називають помилки в програмному забезпеченні та збої комунікації між системами. Представники Пентагону і компаній відмовилися коментувати події.

Китайський фактор і досвід України

Пентагон вважає морські дрони ключовим інструментом для стримування Китаю в разі вторгнення на Тайвань. Подібні технології вже довели ефективність в Україні, де дрони-камікадзе завдають ударів по Чорноморському флоту Росії.

Українські морські дрони коштують близько 250 тисяч доларів і в основному управляються операторами. США ж прагнуть створити повністю автономні системи вартістю кілька мільйонів доларів за кожен човен.

Експерти зазначають, що американська програма більш амбітна і дорожча, але поки стикається з технічними труднощами.

Гроші та контракти

У 2023 році Пентагон запустив програму Replicator вартістю 1 мільярд доларів. Вона передбачає закупівлю тисяч повітряних і морських дронів.

ВМС США вже виділили щонайменше 160 мільйонів доларів компанії BlackSea і підтримують стартап Saronic, який оцінили в 4 мільярди доларів. Однак контракт з L3Harris на 20 мільйонів доларів був припинений після збоїв на тестах.

У Пентагоні заявляють, що продовжують розвивати проєкт у конкурентному середовищі із залученням приватних розробників.

Криза в керівництві флоту

ВМС США переживають кадрову кризу в підрозділі, що відповідає за закупівлю морських дронів. Нещодавно з посади зняли контр-адмірала Кевіна Сміта після перевірки Інспектора ВМС.

На нарадах у Пентагоні також лунає критика ефективності програми. Частину проєктів визнано такими, що дублюють, а деякі розробки - занадто дорогими.

Експерти попереджають: перехід від традиційного кораблебудування до автономних систем вимагає зламу усталених підходів і швидких рішень. Але поки що американський флот лише на початку цього шляху.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у бюджетному запиті на 2026 рік пропонує посилити ракетні та дронові програми на шкоду літакам і флоту.

Нагадаємо, у березні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський заявив, що збройні сили країн НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням безпілотників.

