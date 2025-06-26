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Трамп хоче більше дронів і ракет і менше F-35 у бюджетному запиті на 893 млрд доларів

США, Четвер 26 червня 2025 08:35
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Трамп хоче більше дронів і ракет і менше F-35 у бюджетному запиті на 893 млрд доларів Фото: Трамп хоче витрачати на оборону 3% ВВП (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Дональд Трамп пропонує збільшити зарплати військовим, посилити ракетні та дронові програми на шкоду літакам і флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запит на оборону і національну безпеку на 2026 фіскальний рік склав 892,6 млрд доларів - без зростання порівняно з поточним роком.

До нього включено ядерні програми Міненерго та посилення внутрішньої безпеки. Білий дім заявляє, що кошти підуть на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та оновлення оборонної промисловості.

Підвищення оплати та списання техніки

Проєкт передбачає підняття зарплат військовим на 3,8%, але водночас передбачає списання старих кораблів і літаків, які дорогі в експлуатації.

ВМС мають скоротити цивільний штат на 7 286 осіб, вивільнивши кошти для пріоритетних потреб.

Менше F-35 і кораблів

Трамп запросив 47 винищувачів F-35 замість 68 за планом попередньої адміністрації. До бюджету включено лише три бойові кораблі, а закупівлі серії Virginia та інших кораблів на суму виділять окремим законом. Це дасть змогу перерозподілити ресурси на користь технологій.

Пентагон продовжить закупівлі далекобійних ракет JASSM-ER і LRASM для ВПС, а також малих ударних дронів, які довели ефективність в Україні. При цьому в рамках основної заявки виділили значно менше Precision Strike Missile, які мають замінити ATACMS.

Реакція Конгресу та "Великий красивий закон"

Комітет Палати представників уже запропонував збільшити замовлення F-35 до 69 літаків, а законопроєкт One Big Beautiful Bill Act дасть додатковий 25 млрд доларів для протиракетного щита Golden Dome. Республіканці обговорюють, як збалансувати програму Трампа і власні пріоритети.

Запит Трампа відображає акцент на інновації та високі технології на шкоду великому флоту і масовому виробництву літаків. Баланс між модернізацією і збереженням робочих місць в оборонній промисловості стане ключовим питанням на слуханнях у Конгресі.

За даними Світового банку і МВФ, номінальний ВВП США у 2025 році оцінюється приблизно в 30,3 трлн доларів. Таким чином, військові витрати США становитимуть 3% від ВВП.

На саміті НАТО в Гаазі члени альянсу погодили збільшення частки витрат на оборону з 2% до 5% ВВП до 2035 року.

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