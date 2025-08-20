США буксуют в создании флота дронов для войны с Китаем, - Reuters

США хотят сдержать Китай с помощью флота автономных морских дронов. Но программа столкнулась с авариями, сбоями и кризисом руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Испытания с неудачами

В июле у побережья Калифорнии ВМС США проводили испытания автономных дронов-лодок. Во время демонстрации одна из них неожиданно заглохла, а другая врезалась в стоящее судно, перелетела через его палубу и рухнула в воду.

Это происшествие с участием кораблей компаний Saronic и BlackSea Technologies стало лишь одним из череды сбоев в американской программе. Ранее во время других тестов перевернулся катер сопровождения, капитан оказался в воде, но чудом избежал травм.

Причиной инцидентов называют ошибки в программном обеспечении и сбои коммуникации между системами. Представители Пентагона и компаний отказались комментировать происшествия.

Китайский фактор и опыт Украины

Пентагон считает морские дроны ключевым инструментом для сдерживания Китая в случае вторжения на Тайвань. Подобные технологии уже доказали эффективность в Украине, где дроны-камикадзе наносят удары по Черноморскому флоту России.

Украинские морские дроны стоят около 250 тысяч долларов и в основном управляются операторами. США же стремятся создать полностью автономные системы стоимостью несколько миллионов долларов за каждую лодку.

Эксперты отмечают, что американская программа более амбициозна и дороже, но пока сталкивается с техническими трудностями.

Деньги и контракты

В 2023 году Пентагон запустил программу Replicator стоимостью 1 миллиард долларов. Она предусматривает закупку тысяч воздушных и морских дронов.

ВМС США уже выделили не менее 160 миллионов долларов компании BlackSea и поддерживают стартап Saronic, оцененный в 4 миллиарда долларов. Однако контракт с L3Harris на 20 миллионов долларов был приостановлен после сбоев на тестах.

В Пентагоне заявляют, что продолжают развивать проект в конкурентной среде с привлечением частных разработчиков.

Кризис в руководстве флота

ВМС США переживают кадровый кризис в подразделении, отвечающем за закупку морских дронов. Недавно с должности сняли контр-адмирала Кевина Смита после проверки Инспектора ВМС.

На совещаниях в Пентагоне также звучит критика эффективности программы. Часть проектов признаны дублирующими, а некоторые разработки - слишком дорогими.

Эксперты предупреждают: переход от традиционного кораблестроения к автономным системам требует ломки устоявшихся подходов и быстрых решений. Но пока американский флот лишь в начале этого пути.