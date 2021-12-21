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США не будут участвовать в "Нормандии", но помогут ее реализовать, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон пока не планирует присоединяться к нормандскому формату. Однако Соединенные Штаты намерены его поддерживать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз брифинга Донфрид.

Она отметила, что главной ее целью визита в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе было сообщить о готовности США содействовать реализации минских соглашений и поддержке нормандскому формату.

При этом Донфрид подчеркнула, что пока речь о присоединении Вашингтона к нормандскому формату не идет. "Речь идет о поддержке США текущего дипломатического процесса, который уже ведется", - уточнила она.

Напомним, Донфрид 15 декабря в Москве встретилась с представителями российского МИДа и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Отметим, за день до визита в Москву Донфрид встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщало РБК-Украина, после визита в Киев и Москву Донфрид отправилась в Брюссель.

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