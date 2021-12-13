ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина и США согласовали позиции перед визитом помощницы госсекретаря в Россию

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 декабря 2021 21:24
Украина и США согласовали позиции перед визитом помощницы госсекретаря в Россию Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и помощница госсекретаря США Карен Донфрид (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Энтони Блинкеном Европе и Евразии Карен Донфрид. В ходе беседы они согласовали позиции перед ее визитом в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во время встречи с Донфрид Кулеба напомнил о принципе: "Никаких решений по Украине без Украины". Представитель Госдепартамента согласилась с украинским министром.

Собеседники согласовали позиции Украины и США накануне визита Донфрит в Москву. В частности, она подтвердила готовность Вашингтона и европейских союзников ввести в действие комплексный пакет сдерживания России от нового этапа агрессии против Украины.

Кулеба подчеркнул приверженность Украины к урегулированию конфликта на Донбассе дипломатическим путем. Министр также приветствовал привлечение США к переговорам по мирному решению вооруженного конфликта.

В ходе беседы Кулеба рассказал о способах выполнения минских соглашений. В частности, министр отметил, что шаги России в сфере безопасности и гуманитарных вопросах могли бы снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.

Напомним, Карен Донфрид посетит Россию 14-15 декабря. Ожидается, что она встретится с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком.

Отметим, РБК-Украина сообщало о том, какие вопросы поднимет Донфрид во время своего визита в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция
Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция
DAILY
Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году