США поделятся предложениями России по безопасности в Европе с союзниками, - Госдеп
США поделятся с союзниками и партнерами предложениями России по европейской безопасности. Ранее Москва передала их помощнице американского госсекретаря Карен Донфрид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отметила Донфрид, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил ее о встрече. Он передал ей предложения Москвы по европейской безопасности.
"Я отвезу эти предложения в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - сказала Донфрид.
Напомним, в Москве 15 декабря прошли встречи помощницы госсекретаря с представителями российского МИДа и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Отметим, в ходе встреч Донфрид с российскими представителями обсуждались минские соглашения с учетом позиции США по Донбассу.