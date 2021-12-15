ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Помощник Госсекретаря США продолжит контакты по вопросу Донбасса, - росСМИ

Новина українською →
Москва, Среда 15 декабря 2021 15:42
Помощник Госсекретаря США продолжит контакты по вопросу Донбасса, - росСМИ Фото: помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид (Facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид провели переговоры. Они договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских договоренностей с учетом позиции США по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Источник издания сообщил, что речь идет о позиции США по предоставлению Донбассу особого статуса. Встреча Козака и Донфрид продолжалась больше двух часов.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта", - сказал источник.

До встречи с Козаком помощника госсекретаря пообщалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Напомним, Россия передала помощнику госсекретаря США предложения по гарантиям безопасности.

Ранее агенство Associated Press писало, что США якобы могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Донбасс
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине