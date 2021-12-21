США не братимуть участі в "Нормандії", але допоможуть її реалізувати, - Держдеп

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон поки не планує приєднуватися до нормандського формату. Однак Сполучені Штати мають намір його підтримувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз брифінгу Донфрид.
Вона зазначила, що головною її метою візиту до Києва, Москви і Брюсселя минулого тижня було повідомити про готовність США сприяти реалізації Мінських угод і підтримки нормандському формату.
При цьому Донфрід підкреслила, що поки мова про приєднання Вашингтона до нормандського формату не йде. "Мова йде про підтримку США поточного дипломатичного процесу, який вже ведеться", - уточнила вона.
Нагадавши, Донфрід 15 грудня в Москві зустрілася з представниками російського МЗС і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.
Зазначимо, за день до візиту до Москви Донфрід зустрілася з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Як повідомляло РБК-Україна, ппісля візиту до Києва та Москви Донфрід вирушила до Брюсселя.