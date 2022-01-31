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США не будут раскрывать содержание санкций против России. Госдеп назвал причину

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 22:50
США не будут раскрывать содержание санкций против России. Госдеп назвал причину Фото: прессекретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не планируют раскрывать подробности своих санкций против Российской Федерации. Это, якобы, может повлиять на их эффективность, поскольку Кремль сможет подготовиться к ним заранее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

"Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наши действия, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить влияние санкций", - отметил Прайс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Financial Times, США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, также считает, что превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным.

Между тем Британия также анонсировала "самые жесткие" санкции против России, если та прибегнет к полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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