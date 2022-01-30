Нуланд о превентивных санкциях против РФ: сдерживание лучше работает при неопределенности

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным. Она уточнила, что сдерживание лучше работает в условиях стратегической неопределенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нуланд в эфире телеканала CBS .

"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем будет предусмотренно превентивное введение ограничений.

Представитель Госдепа добавила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль, которые затрону российские элиты.

"Если мы их (санкции - ред.) раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", - добавила она.