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Нуланд о превентивных санкциях против РФ: сдерживание лучше работает при неопределенности

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Вашингтон, Воскресенье 30 января 2022 21:19
Нуланд о превентивных санкциях против РФ: сдерживание лучше работает при неопределенности Фото: Виктория Нуланд, заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным. Она уточнила, что сдерживание лучше работает в условиях стратегической неопределенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нуланд в эфире телеканала CBS.

"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем будет предусмотренно превентивное введение ограничений.

Представитель Госдепа добавила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль, которые затрону российские элиты.

"Если мы их (санкции - ред.) раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", - добавила она.

Напомним, накануне глава Комитета по международным отношениям Сената США демократ Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину.

Отметим, в случае вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые разрушат российскую экономику.

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