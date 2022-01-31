В США подготовили санкции против ближайшего окружения Путина, - Financial Times
США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если РФ нападет на территорию Украины. Ограничения будут распространяться на членов советов директоров российских госкомпаний, крупных чиновников и на их жен и детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Список подсанкционных лиц был разработан в координации с американскими союзниками.
"Выявленные лица находятся в ближнем или дальнем окружении Путина и играют определенную роль в принятии госрешений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным. Она уточнила, что сдерживание лучше работает в условиях стратегической неопределенности.