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"Прятаться будет негде". Британия анонсировала "самые жесткие" санкции против РФ

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Лондон, Понедельник 31 января 2022 19:46
"Прятаться будет негде". Британия анонсировала "самые жесткие" санкции против РФ Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Великобритания может ввести "самые жесткие" санкции против России, если та решится на вторжение в Украину. Они затронут российских олигархов и ключевых сторонников президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.

В частности, она анонсировала подготовку нового закона об ужесточении и расширении санкций Лондона в ответ на агрессию России против Украины.

Ранее санкции накладывались непосредственно на тех, кто был связан с дестабилизацией Украины. Новый подход будет означать, что ограничения могут быть применены к гораздо более широкому кругу лиц и компаний из-за их значимости для Кремля.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции. Ничего не выйдет, и прятаться будет негде. Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза", - отметила Трасс.

По ее словам, Лондон ясно дает понять, единственный путь вперед для России - это деэскалация, прекращение агрессии и начало содержательных переговоров.

"Это означает соблюдение соглашений, которые Россия добровольно подписала, таких как Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года, в котором она согласилась поддерживать территориальную целостность Украины", - добавила Трасс.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против России до вторжения в Украину.

А издание Financial Times пишет, что США планируют ввести санкции против ближайшего окружения Путина, если Россия нападет на Украину. Ограничения будут распространяться на членов советов директоров российских госкомпаний, крупных чиновников и на их жен и детей.

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Великобритания Санкции против России Вторжение России в Украину
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