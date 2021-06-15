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США будут проверять все договоренности с Россией, - Байден

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США, Вторник 15 июня 2021 05:12
США будут проверять все договоренности с Россией, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Michael M. Santiago/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут вначале проверять достигнутые договоренности с Россией. Только после проверки смогут им доверять.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции.

По его словам, это обязательное условие соглашения.

"Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности", - сказал Байден.

Перед этим Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского президента Владимира Путина убийцей. Он назвал его так в марте 2021 года.

Напомним, Джо Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность. Он также отметил, что у Вашингтона и Москвы есть сферы, где они могут взаимодействовать. Также Джо Байден заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального станет еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Смерть оппозиционера, по словам Байдена, будет трагедией.

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