В России против Навального открыли третьего уголовное дело
В России открыли третье уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в оскорблении судьи.
Об этом Навальный сообщил в Instagram.
По его словам, 24 мая к нему пришел следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета и сообщил о трех уголовных делах.
Одним из них стало уголовное дело об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой, которая выносила приговор о штрафе Навальному по делу об оскорблении ветерана в апреле.
"Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело", - написал он.
Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.
Больше о деле "Ив Роше", по котором Навального отправили в колонию, читайте в материале РБК-Украина.