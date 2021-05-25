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В России против Навального открыли третьего уголовное дело

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Москва, Вторник 25 мая 2021 15:34
В России против Навального открыли третьего уголовное дело Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В России открыли третье уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в оскорблении судьи.

Об этом Навальный сообщил в Instagram.

По его словам, 24 мая к нему пришел следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета и сообщил о трех уголовных делах.

Одним из них стало уголовное дело об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой, которая выносила приговор о штрафе Навальному по делу об оскорблении ветерана в апреле.

"Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело", - написал он.

Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.

Больше о деле "Ив Роше", по котором Навального отправили в колонию, читайте в материале РБК-Украина.

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