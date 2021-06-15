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США перевірятимуть всі домовленості з Росією, - Байден

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США, Вівторок 15 червня 2021 05:12
США перевірятимуть всі домовленості з Росією, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Michael M. Santiago / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть спочатку перевіряти досягнуті домовленості з Росією. Тільки після перевірки зможуть їм довіряти.

Про це Байден сказав під час прес-конференції.

За його словами, це обов'язкова умова угоди.

"Це не про довіру, це про угоду. Коли ви підписуєте договори зі своїми супротивниками, ви не кажете:"я довіряю тобі". Ви кажете: "це те, чого я чекаю, і якщо ви порушите угоди, ми розірвемо домовленості", - сказав Байден.

Перед цим Байден відповів на запитання, чи продовжує він вважати російського президента Володимира Путіна вбивцею. Він назвав його так у березні 2021 року.

Нагадаємо, Джо Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність. Він також зазначив, що у Вашингтона і Москви є сфери, де вони можуть взаємодіяти. Також Джо Байден заявив, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального стане ще однією ознакою того, що Росія не має наміру дотримуватися базових прав людини. Смерть опозиціонера, за словами Байдена, буде трагедією.

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