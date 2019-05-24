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США выдвинули новые обвинения против Ассанжа

Новости » Общество    24.05.2019 - 01:19
США выдвинули новые обвинения против Ассанжа
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

По новым обвинениям основателя WikiLeaks могут осудить на 175 лет

Соединенные Штаты Америки выдвинули новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в резльтате теперь ему может грозить до 175 лет тюремного заключения. Об этом говорится в заявлении Министерство юстиции США, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

В дополнительных 17 пунктах Ассанжа обвиняют в незаконной публикации секретных материалов, в частности имен засекреченных источников, а также в сговоре с экс-аналитиком армии Челси Мэннинг для доступа к секретной информации.

Так, его обвиняют в незаконной публикации имен секретных источников, "которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также силам США в Ираке и Афганистане", а именно - имен местных жителей, журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.

Также Ассанжу вменяют сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннинг в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США.

Причем, по мнению следователей, Ассанж подстрекал и заставлял Мэннинг доставать эти данные для WikiLeaks.

"Эта информация должна была быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу иностранного государства", - заявили в Минюсте.

До этого Ассанжа обвиняли только в сговоре с Мэннинг для доступа к компьютерной сети Пентагона в рамках разглашение WikiLeaks секретной информации о войнах в Афганистане и Ираке.

Новые обвинения могут привести к 175 годам наказания в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

Напомним, 20 мая Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 

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