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США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення, - Politico

Новини » Політика    03.06.2019 - 09:10
США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення, - Politico
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Судові засідання, пов'язані з новими звинуваченнями Ассанжу, несуть загрозу для розкриття ще більш засекреченої інформації

Міністерство юстиції США не буде пред'являти нові звинувачення засновнику WikilLeaks Джуліану Ассанжу за його роль у оприлюдненні засекречених документів ЦРУ. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Мін'юст США змушений піти на такий крок через кілька факторів.

"По-перше, законодавство стосовно питань екстрадиції вимагає пред'являти звинувачення протягом 60 днів з моменту першого висунутого обвинувачення. Влада США у березні 2019-го звинуватила Ассанжа у тому, що він допоміг екс-аналітику військової розвідки Сполучених Штатів зламати комп'ютери з інформацією про військові операції США", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, видання зазначає, що судові засідання, пов'язані з новими звинуваченнями Ассанжу, несуть загрозу для розкриття ще більш засекреченої інформації ЦРУ.

Саме слідство ніколи не визнавало справжність документів, оприлюднених WikiLeaks.

Нагадаємо, 20 травня Шведська прокуратура запитала у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

РБК-Україна писало, що 11 квітня у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

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Новини України WikiLeaksСполучені Штати АмерикиДжулиан Ассанж
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