США, Британия и Канада в пятницу объявят санкции против Беларуси, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.

Кроме того, Майк Помпео заявил, что США и европейские партнеры готовят санкции против всех, кто причастен к нарушениям прав человека в Беларуси.

Добавим, что министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что МИД подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с США и Канадой.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.