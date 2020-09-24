ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США, Британия и Канада в пятницу объявят санкции против Беларуси, - Reuters

Автор: РБК-Украина

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.

Кроме того, Майк Помпео заявил, что США и европейские партнеры готовят санкции против всех, кто причастен к нарушениям прав человека в Беларуси.

Добавим, что министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что МИД подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с США и Канадой.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияКанадаСанкцииБеларусь