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США, Британія і Канада в п'ятницю оголосять санкції проти Білорусі, - Reuters

Автор: РБК-Україна

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Про це повідомляє Reuters.

розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Білорусі.

Крім того, Майк Помпео заявив, що США і європейські партнери готують санкції проти всіх, хто причетний до порушень прав людини в Білорусі.

Додамо, що міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що МЗС підготує санкції через порушення прав людини в Білорусі. Санкції підготують в координації з США і Канадою.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.

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