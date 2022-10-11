США не бойкотуватимуть Росію на зустрічах G20 цього тижня, - Bloomberg

Офіційні особи США не влаштовуватимуть цього тижня бойкот під час зустрічей G20 на знак протесту проти участі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Цього тижня у столиці США знову відбудуться міністерські зустрічі G20 поряд із щорічними зустрічами Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Вони збираються, коли світова економіка скочується до рецесії, а війна Росії в Україні продовжує підвищувати ціни на енергоносії та продовольство", - повідомляє видання.

Порядок денний США цього тижня, який також включає засідання міністрів фінансів G7, міністрів фінансів Єврогрупи та кілька двосторонніх зустрічей, включатиме доопрацювання плану з обмеження цін на російську нафту, посилення санкцій проти Росії, крок за кроком збільшити допомогу Україні та усунути загрози для світової економіки.

Як повідомляє видання, присутність Росії знову завадить міністрам фінансів G20 опублікувати спільне комюніке після завершення зустрічі у четвер.

У квітні міністр фінансів США Джанет Єллен та офіційні особи з Європейського Союзу, Британії, Німеччини, Канади, Нідерландів та України вийшли з кімнати на знак протесту проти вторгнення Росії до України, коли до присутніх звернувся російський чиновник.