Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20

В России считают, что проблем для участия президента РФ Владимира Путина в предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20) нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, которое приводит ТАСС .

"Не вижу проблем в том, чтобы он (Путин - ред.) принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати", - заявил Лавров.

По его словам, Россия якобы готова к диалогу и не будет "избегать переговоров".

Отметим, что саммит G20 начнется 15 ноября в Индонезии. Туда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.