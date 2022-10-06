Байден оцінив можливість переговорів з Путіним щодо України на саміті G20

Президент США Джо Байден поки що не знає, чи зустрінеться він на саміті G20 з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сполучених Штатів, яку навів кореспондент Bloomberg Джордан Фабіан у Twitter.