США бояться росту світових цін на енергоносії через атаки України на російські НПЗ, - WP

У Штатах впевнені, що якщо не утримуватися від атак по НПЗ, то це провокуватиме Росію на збільшення обстрілів України.

Також видання пише, що атаки по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах України та Америки. Це пов'язано з тим, що за даними ЗМІ Мюнхенській конференції з безпеки в лютому,

Ці інциденти загострили напруженість у напружених відносинах, оскільки Київ чекає, чи ухвалить Конгрес давно відкладений пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів, у той час як російські війська проривають українські позиції по всій лінії фронту

Атаки на НПЗ в Росії

Впродовж останнього місяця Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.

Удари по підприємствах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.

У США висловили стурбованість українськими атаками на російські НПЗ. Там вважають, що вони можуть вплинути на світову ситуацію в сфері енергетики і назвали НПЗ цивільними цілями.

Тим часом у Тулі росіяни встановили ППО біля місцевого нафтопереробного заводу.

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