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В ОП сказали, чи продовжить Україна удари по НПЗ Росії після критики США

П'ятниця 12 квітня 2024 19:39
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В ОП сказали, чи продовжить Україна удари по НПЗ Росії після критики США Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи. Наші військові мають атакувати об'єкти, які забезпечують війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

Він зазначив, що всі заяви американських чиновників проти ударів України по російських НПЗ - це внутрішні дискусії щодо інтересів США. Але вони не є ультимативними пропозиціями нашій країні.

Подоляк нагадав, що Україна веде оборонну війну та має повне право знищувати всю інфраструктуру війни агресора.

"Україна не просто має право, а практично зобов'язана руйнувати інфраструктуру забезпечення війни. Тобто Україні, щоб отримати позитивні результати у війні, потрібно знищувати російську інфраструктуру. НПЗ - це безпосередньо військова інфраструктура", - наголосив радник керівника ОП.

Він уточнив, що всі злети "Тушок" та "МіГів" забезпечують тим паливом, яке виробляють на російських НПЗ. І для того, щоб убезпечити свою територію, Україні треба знищувати такі об'єкти.

"Чи знищуватиме їх Україна? Безумовно", - зазначив Подоляк.

При цьому він додав, що аргумент про вплив українських атак на глобальний ринок - маячня. Росія продає невелику кількість своєї сирої нафти, яка не впливає на ціноутворення.

"Якщо у вас немає нафтопереробки, то ви навпаки збільшуватимете продажі обсягів сирої нафти на глобальному ринку", - додав він.

Як уточнив Подоляк, на ціни на глобальному ринку впливають атаки хуситів та позиція Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК).

Позиція США щодо атак

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. У Вашингтоні стурбовані можливим зростанням цін на бензин у рік президентських виборів, що може вплинути на рейтинги президента Джо Байдена.

Після цього міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що подібні атаки можуть вплинути на світову ситуацію у сфері енергетики. Він також порадив Україні зосередитись на інших цілях.

При цьому помічниця Остіна Селеста Валландер прямо назвала російські НПЗ "цивільними цілями".

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