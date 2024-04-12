В ОП сказали, чи продовжить Україна удари по НПЗ Росії після критики США
Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи. Наші військові мають атакувати об'єкти, які забезпечують війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.
Він зазначив, що всі заяви американських чиновників проти ударів України по російських НПЗ - це внутрішні дискусії щодо інтересів США. Але вони не є ультимативними пропозиціями нашій країні.
Подоляк нагадав, що Україна веде оборонну війну та має повне право знищувати всю інфраструктуру війни агресора.
"Україна не просто має право, а практично зобов'язана руйнувати інфраструктуру забезпечення війни. Тобто Україні, щоб отримати позитивні результати у війні, потрібно знищувати російську інфраструктуру. НПЗ - це безпосередньо військова інфраструктура", - наголосив радник керівника ОП.
Він уточнив, що всі злети "Тушок" та "МіГів" забезпечують тим паливом, яке виробляють на російських НПЗ. І для того, щоб убезпечити свою територію, Україні треба знищувати такі об'єкти.
"Чи знищуватиме їх Україна? Безумовно", - зазначив Подоляк.
При цьому він додав, що аргумент про вплив українських атак на глобальний ринок - маячня. Росія продає невелику кількість своєї сирої нафти, яка не впливає на ціноутворення.
"Якщо у вас немає нафтопереробки, то ви навпаки збільшуватимете продажі обсягів сирої нафти на глобальному ринку", - додав він.
Як уточнив Подоляк, на ціни на глобальному ринку впливають атаки хуситів та позиція Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК).
Позиція США щодо атак
Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. У Вашингтоні стурбовані можливим зростанням цін на бензин у рік президентських виборів, що може вплинути на рейтинги президента Джо Байдена.
Після цього міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що подібні атаки можуть вплинути на світову ситуацію у сфері енергетики. Він також порадив Україні зосередитись на інших цілях.
При цьому помічниця Остіна Селеста Валландер прямо назвала російські НПЗ "цивільними цілями".
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