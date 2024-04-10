Росіяни встановили ППО у Тулі після атак безпілотників біля НПЗ: партизани зафіксували техніку

Партизани зафіксували російський ЗРПК "Панцир С1" у Тулі. Таким чином окупанти намагаються захистити місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Кілька днів тому партизани отримали інформацію про те, що для посилення протиповітряної оборони в місто Тула було направлено один комплекс ЗРПК "Панцир С1". "При дотриманні всіх вимог рекомендаційної документації щодо маскування зенітно-ракетних комплексів, його було б складно виявити. Але, завдяки злагодженим діям російських командирів, які постійно нехтують будь-якими правилами, нами було виявлено цей комплекс", - йдеться в повідомленні. Як зазначають представники руху опору, основним покладеним завданням на розрахунок "Панцира" є захист нафтосховища.