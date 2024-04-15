США боятся роста мировых цен на энергоносители из-за атаки Украины на российские НПЗ, - WP

Соединенные Штаты Америки считают, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам приведут к повышению мировых цен на энергоносители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
В Штатах уверены, что если не воздерживаться от атак по НПЗ, это будет провоцировать Россию на увеличение обстрелов Украины.
Также издание пишет, что атаки по российским НПЗ усугубляют напряженность в отношениях Украины и Америки. Это связано с тем, что по данным СМИ Мюнхенской конференции по безопасности в феврале,
Эти инциденты обострили напряженность в напряженных отношениях, поскольку Киев ожидает, примет ли Конгресс давно отложенный пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска прорывают украинские позиции по всей линии фронта
В последний месяц Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.
Удары по предприятиям вывели из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.
В США выразили озабоченность украинскими атаками на российские НПЗ. Там считают, что они могут отразиться на мировой ситуации в сфере энергетики и назвали НПЗ гражданскими целями.
Тем временем в Туле россияне установили ПВО у местного нефтеперерабатывающего завода.
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