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США боятся роста мировых цен на энергоносители из-за атаки Украины на российские НПЗ, - WP

Фото: НПЗ России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки считают, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам приведут к повышению мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В Штатах уверены, что если не воздерживаться от атак по НПЗ, это будет провоцировать Россию на увеличение обстрелов Украины.

Также издание пишет, что атаки по российским НПЗ усугубляют напряженность в отношениях Украины и Америки. Это связано с тем, что по данным СМИ Мюнхенской конференции по безопасности в феврале,

Эти инциденты обострили напряженность в напряженных отношениях, поскольку Киев ожидает, примет ли Конгресс давно отложенный пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска прорывают украинские позиции по всей линии фронта

Атаки на НПЗ в России

В последний месяц Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Удары по предприятиям вывели из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

В США выразили озабоченность украинскими атаками на российские НПЗ. Там считают, что они могут отразиться на мировой ситуации в сфере энергетики и назвали НПЗ гражданскими целями.

Тем временем в Туле россияне установили ПВО у местного нефтеперерабатывающего завода.

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