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США бояться росту світових цін на енергоносії через атаки України на російські НПЗ, - WP

Понеділок 15 квітня 2024 19:10
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США бояться росту світових цін на енергоносії через атаки України на російські НПЗ, - WP Фото: НПЗ Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Амерки вважають, що удари України по російських нафтопереробних заводах призведуть до підвищення світових цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У Штатах впевнені, що якщо не утримуватися від атак по НПЗ, то це провокуватиме Росію на збільшення обстрілів України.

Також видання пише, що атаки по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах України та Америки. Це пов'язано з тим, що за даними ЗМІ заклик США не бити по російських НПЗ, озвучений під час Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, роздратував президента Володимира Зеленського та його головних помічників. Зокрема, Зеленський нібито відхилив цю рекомендацію, не знаючи, чи вона відображає позицію адміністрації Байдена.

Однак останнім часом Вашингтон посилив це застереження в численних розмовах з Києвом, у тому числі радником з національної безпеки Джейком Салліваном, який відвідав столицю України в березні, та іншими високопоставленими чиновниками оборони та розвідки США.

"Проте замість того, щоб мовчазно погодитися на прохання США, Україна подвоїла свою стратегію, завдавши удару по низці російських об’єктів, включаючи атаку 2 квітня на третій за величиною нафтопереробний завод Росії. Ці інциденти загострили напруженість у напружених відносинах, оскільки Київ чекає, чи ухвалить Конгрес давно відкладений пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів, у той час як російські війська проривають українські позиції по всій лінії фронту", - йдеться у статті.

WP вважає, що українські удари вивели з ладу щонайменше 10 відсотків потужностей російських нафтопереробних заводів. Це відбуваються в той час, коли президент Байден нарощує свою передвиборчу кампанію, а світові ціни на нафту досягають шестимісячного максимуму.

Атаки на НПЗ в Росії

Впродовж останнього місяця Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.

Удари по підприємствах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.

У США висловили стурбованість українськими атаками на російські НПЗ. Там вважають, що вони можуть вплинути на світову ситуацію в сфері енергетики і назвали НПЗ цивільними цілями.

Тим часом у Тулі росіяни встановили ППО біля місцевого нафтопереробного заводу.

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