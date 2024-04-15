США боятся роста мировых цен на энергоносители из-за атаки Украины на российские НПЗ, - WP

Соединенные Штаты Америки считают, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам приведут к повышению мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В Штатах уверены, что если не воздерживаться от атак по НПЗ, это будет провоцировать Россию на увеличение обстрелов Украины.

Также издание пишет, что атаки по российским НПЗ усугубляют напряженность в отношениях Украины и Америки. Это связано с тем, что по данным СМИ призыв США не бить по российским НПЗ, озвученный во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, разозлил президента Владимира Зеленского и его главных помощников. В частности, Зеленский якобы отклонил эту рекомендацию, не зная, отражает ли она позицию администрации Байдена.

Однако в последнее время Вашингтон усилил эту оговорку в многочисленных разговорах с Киевом, в том числе посетившим столицу Украины в марте советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и другими высокопоставленными чиновниками обороны и разведки США.

"Однако вместо того, чтобы молчаливо согласиться по просьбе США, Украина удвоила свою стратегию, нанеся удар по ряду российских объектов, включая атаку 2 апреля на третий по величине нефтеперерабатывающий завод России. Эти инциденты обострили напряженность в напряженных отношениях, поскольку Киев ожидает, примет ли Конгресс давно отложенный пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска прорывают украинские позиции по всей линии фронта ", - говорится в статье.

WP считает, что украинские удары вывели из строя минимум 10 процентов мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Это происходит в то время, когда президент Байден наращивает свою предвыборную кампанию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума .

Атаки на НПЗ в России

В последний месяц Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Удары по предприятиям вывели из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

В США выразили озабоченность украинскими атаками на российские НПЗ. Там считают, что они могут отразиться на мировой ситуации в сфере энергетики и назвали НПЗ гражданскими целями.

Тем временем в Туле россияне установили ПВО у местного нефтеперерабатывающего завода.

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