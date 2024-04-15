ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США боятся роста мировых цен на энергоносители из-за атаки Украины на российские НПЗ, - WP

Понедельник 15 апреля 2024 19:10
UA EN RU
США боятся роста мировых цен на энергоносители из-за атаки Украины на российские НПЗ, - WP Фото: НПЗ России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки считают, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам приведут к повышению мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В Штатах уверены, что если не воздерживаться от атак по НПЗ, это будет провоцировать Россию на увеличение обстрелов Украины.

Также издание пишет, что атаки по российским НПЗ усугубляют напряженность в отношениях Украины и Америки. Это связано с тем, что по данным СМИ призыв США не бить по российским НПЗ, озвученный во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, разозлил президента Владимира Зеленского и его главных помощников. В частности, Зеленский якобы отклонил эту рекомендацию, не зная, отражает ли она позицию администрации Байдена.

Однако в последнее время Вашингтон усилил эту оговорку в многочисленных разговорах с Киевом, в том числе посетившим столицу Украины в марте советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и другими высокопоставленными чиновниками обороны и разведки США.

"Однако вместо того, чтобы молчаливо согласиться по просьбе США, Украина удвоила свою стратегию, нанеся удар по ряду российских объектов, включая атаку 2 апреля на третий по величине нефтеперерабатывающий завод России. Эти инциденты обострили напряженность в напряженных отношениях, поскольку Киев ожидает, примет ли Конгресс давно отложенный пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска прорывают украинские позиции по всей линии фронта ", - говорится в статье.

WP считает, что украинские удары вывели из строя минимум 10 процентов мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Это происходит в то время, когда президент Байден наращивает свою предвыборную кампанию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума .

Атаки на НПЗ в России

В последний месяц Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Удары по предприятиям вывели из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

В США выразили озабоченность украинскими атаками на российские НПЗ. Там считают, что они могут отразиться на мировой ситуации в сфере энергетики и назвали НПЗ гражданскими целями.

Тем временем в Туле россияне установили ПВО у местного нефтеперерабатывающего завода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине НПЗ Российская Федерация Служба безопасности Украины
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
DAILY
На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак