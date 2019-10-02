В США бомбардировщик Boeing потерпел крушение

выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки.

Напомним, ранее в Центральноафриканской Республике во время посадки потерпел крушение вертолет миротворческий миссии Организации Объединенных Наций. В результате погибло три человека.

Ранее сообщалось, что на на западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов остались невредимы, а истребитель взорвался после крушения.

Также РБК-Украина сообщало, что новый Boeing 777X сломался во время испытаний. У лайнера во время испытаний выдавило наружу дверь грузового отсека.