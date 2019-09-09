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Новый Boeing 777X сломался во время испытаний

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 15:47
Новый Boeing 777X сломался во время испытаний
Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

У лайнера во время испытаний выдавило наружу дверь грузового отсека

Во время испытания нового Boeing 777X произошла поломка грузовой двери, связи с чем компания была вынуждена прекратить проведение испытаний самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Как сообщается, у лайнера во время испытаний выдавило наружу дверь грузового отсека.

"Во время окончательных нагрузочных испытаний на самолете 777X со статическим испытанием команда столкнулась с проблемой, которая требовала приостановки испытаний", - сообщил представитель Boeing Пол Бергман.

Проблема возникла с одной из грузовых дверей самолета, которая вылетела наружу во время недавнего сертификационного испытания для Федерального управления гражданской авиации.

"Условия испытаний были намного выше любой нагрузки, ожидаемой в коммерческой эксплуатации. Мероприятие находится на рассмотрении, и команда работает, чтобы понять первопричину", - заявил Бергман.

Отметим, Boeing-777X должен стать самым длинным пассажирским самолетом в мире.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 сентября американская авиастроительная корпорация Boeing во время испытаний своего нового лайнера Boeing-777X обнаружила технические неполадки. Проводились испытания на герметичность. После обнаружения неполадки испытания были прерваны.

Кроме того, в марте Boeing перенес презентацию лайнера 777X в связи с крушением самолета компании в Эфиопии. Тогда, во время крушения Boeing-737 погибли все 157 пассажиров лайнера.

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